السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تناقش تطوير نفق السوق الصغير



مكة المكرمة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

عقدت الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بأمانة العاصمة المقدسة، اليوم اجتماعاً وورشة عمل لتطوير ورفع كفاءة نفق السوق الصغير وإيجاد الحلول والبدائل، بحضور نائب أمين العاصمة المقدسة‬ ‏المستشار إبراهيم الغامدي ‏ووكيل الأمين المكلف للمشاريع ‏المهندس عصام تريمي وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والمختصين في المجال .

وأوضح المهندس تريمي أن أمانة العاصمة المقدسة زودت نفق السوق الصغير الذي يشكل عصباً رئيساً للحركة والتنقل داخل المنطقة المركزية بمكة المكرمة بعدد من التجهيزات التقنية التي تضمن تشغيله وفق أعلى درجات السلامة والأمان، حيث يشهد أعداداً هائلة من السيارات خاصة خلال المواسم ويربط العديد من الأحياء المحيطة بالمسجد الحرام، مبينا أن الأمانة اتخذت كل وسائل السلامة التي تضمن تلافي مخاطر التلوث البيئي، مع وضع شبكات تقنية متطورة بالنفق، تهدف إلى قياس نسبه الغازات والكربون بواسطة احدث الأجهزة ومتابعتها من خلال غرفة تحكم تم تجهيزها خصيصا لهذا الغرض ولمتابعة تشغيل كافة الأنظمة باستمرار .

وأضاف أنه جرى خلال ورشة العمل الاطلاع على الأنظمة المستخدمة وتقييم الوضع داخل النفق، إضافة إلى عرض خطة العمل التطويرية المقترحة بالتعاون مع الجهات المشاركة .

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15:59ت م

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