السعودية اليوم / طلاب تعليم الرياض يحقّقون جوائز في مسابقة "تحدي علوم المستقبل 2022م"



الرياض07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

حصد طلاب وطالبات إدارة التعليم بمنطقة الرياض عدة جوائز في مسابقة "تحدي علوم المستقبل" الافتراضية للعام 2022م في موسمها الثاني، المقامة تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز التي تستهدف الطلاب والطالبات الموهوبين والمتفوقين ضمن فئتي الناشئين والمحترفين في مجال العلوم والتكنولوجيا من مواطني دول

وتُوّجَ الطالبان مكي زكري وأمين سجيني من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض بجائزة بطل تحدي علوم المستقبل لفئة الناشئين.

ونجح فريق مكون من الطلاب (عبدالعزيز الحضيف، فيصل الرشيدان، تميم القفاري) من إدارة تعليم الرياض بالفوز بجائزة أفضل مهندس لفئة الناشئين.

فيما حصد فريق يضم (جهاد الجهني، يوسف الفقيه، عبدالرحمن الدريبي) من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض جائزة أفضل مهندس لفئة المحترفين.

وهنأ مدير تعليم المنطقة الدكتور حسن خرمي الطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، وعد ذلك إضافةً مُهمّة للإنجازات النوعيّة والمستمرة لطلاب وطالبات تعليم الرياض، متمنياً للجميع التوفيق والفوز في المشاركات القادمة.

// انتهى //

15:58ت م

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الرياض07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسحصد طلاب وطالبات إدارة التعليم بمنطقة الرياض عدة جوائز في مسابقة "تحدي علوم المستقبل" الافتراضية للعام 2022م في موسمها الثاني، المقامة تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز التي تستهدف الطلاب والطالبات الموهوبين والمتفوقين ضمن فئتي الناشئين والمحترفين في مجال العلوم والتكنولوجيا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتُوّجَ الطالبان مكي زكري وأمين سجيني من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض بجائزة بطل تحدي علوم المستقبل لفئة الناشئين.ونجح فريق مكون من الطلاب (عبدالعزيز الحضيف، فيصل الرشيدان، تميم القفاري) من إدارة تعليم الرياض بالفوز بجائزة أفضل مهندس لفئة الناشئين.فيما حصد فريق يضم (جهاد الجهني، يوسف الفقيه، عبدالرحمن الدريبي) من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض جائزة أفضل مهندس لفئة المحترفين.وهنأ مدير تعليم المنطقة الدكتور حسن خرمي الطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، وعد ذلك إضافةً مُهمّة للإنجازات النوعيّة والمستمرة لطلاب وطالبات تعليم الرياض، متمنياً للجميع التوفيق والفوز في المشاركات القادمة.// انتهى //15:58ت م0109

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