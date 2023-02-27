السعودية اليوم / جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة



جيزان 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

بدأت جامعة جازان اليوم، استقبال طلبات التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة مشغولة بغير السعوديين على رتبة "معيد، ومحاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ" ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة -بوابة التوظيف- على الرابط: https://rpsr.jazanu.edu.sa/hr/Announcements.aspx ،وتستمر حتى يوم 19 من شهر شعبان الجاري .

وبيّن المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، أن الجامعة أكدت على أهمية إلتزام المتقدمين بالشروط العامة، والشروط الخاصة بكل رتبة، والضوابط الواردة في الإعلان، والاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم، مؤكدا أهميّة أن يتضمن الطلب المقدم كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF .

وأشار إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، كما لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية، حيث سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة، لافتا إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً .

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15:58ت م

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