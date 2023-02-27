السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي مبعوث هولندا الخاص إلى أفغانستان



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز في الرياض اليوم، مبعوث مملكة هولندا الخاص إلى أفغانستان إيميل دي بونت، بحضور سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في أفغانستان وسبل تعزيزها.

وثمّن إيميل دي بونت المشاريع التي تقدمها المملكة من خلال المركز في أفغانستان، مشيدًا بالجهود الإنسانية للمركز لمساعدة الفئات المتضررة في أنحاء العالم.

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15:55ت م

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