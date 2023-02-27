السعودية اليوم / جامعة الأمير محمد بن فهد تنظم في مارس القادم المؤتمر الدولي في الميكانيكا والهندسة



الدمام 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

تُنظم جامعة الأمير محمد بن فهد, في الـ 12 مارس القادم , المؤتمر الدولي في الميكانيكا والهياكل والإنشاءات "AToMech1-2023"، بمشاركة أكثر من 188 ورقة عمل علمية لمختصين في الهندسة الميكانيكية والجانب الأكاديمي، الذين يمثلون 33 دولة.

وأوضحت الجامعة, أنّ المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يهدف إلى مناقشة وإيجاد عدد من الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال, وإقامة ورش عمل متعددة تسهم في التحفيز العلمي وتعزيز التنمية المستدامة, واستعراض أحدث الابتكارات والاتجاهات والحلول المعتمدة في الميكانيكا والهندسة الإنشائية.

وأكّدت سعيها من خلال تنظيم المؤتمرات العالمية العلمية, إلى الاستفادة من نتائجها وتطويرها, وتعزيز قيمة البحث العلمي في المنطقة وتشجيع الباحثين على المشاركة, للإسهام في إيجاد عدد من الحلول المختلفة.

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