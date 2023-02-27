شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب العراق السابق يصدم جماهير الهلال السعودي بتصريحات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه النجم العراقي السابق نشأت أكرم، صدمة كبرى لعشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد تصريحاته عن مباراة الزعيم ضد الدحيل القطري في إطار الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

نشأت أكرم يرفض الاعتذار لجماهير الهلال

ورفض نشأت أكرم، الاعتذار لجماهير نادي الهلال بشأن تصريحاته قبل مواجهة الزعيم أمام الدحيل، وتوقعه فوز الأخير في المباراة وتأهله للنهائي.

وفي مقطع متداول على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أثناء تواجد نشأت أكرم، في أحد البرامج الرياضية على قناة "الكأس"، رفض توجيه اعتذار لجماهير الهلال، مشيرًا إلى أن توقعه كان مبني على رؤيته الفنية لمعطيات الفريقين.

وأوضح أنه غير مسئول عن غضب جماهير الهلال، وما يخصه فقط هو رأيه الذي كشف عنه قبل المباراة، قائلًا: "مدرب الدحيل خرج بعد المباراة وتحدث أنه فريقه كان دون المستوى، كذلك اللاعبين، لكن في النهاية أبارك للهلال".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي، بعد إقصاء الدحيل القطري بنتيجة قاسية (7-0).

موعد مباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ويلتقي الهلال السعودي مع نظيره نادي أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023، حيث تقام مباراة الذهاب بالرياض في 29 إبريل، بينما تقام مباراة العودة على ملعب سايتاما باليابان في 6 مايو المقبل.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 11 نقطة عن النصر المتصدر، حيث يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.