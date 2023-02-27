شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات إصابات ثنائي النصر قبل مواجهة الباطن في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، الذي يشهد على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية عن أخر تطورات إصابة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل مواجهة الباطن المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

أخر تطورات إصابة مارتينيز مع النصر

وأكدت صحيفة "الرياضية"، على أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب وسط النصر سوف يغادر إلى برشلونة من أجل الخضوع إلى فحص طبي دقيق لدى الطبيب رامون كوجات وذلك قبل اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية في الركبة.

وأثبتت الأشعة التي أجراها بيتي خلال الأيام الماضية، إصابته بقطع كامل في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى.

تفاصيل إصابة عبدالرحمن غريب مع النصر

على الجانب الأخر، أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها عبد الرحمن غريب سلامته من الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم خلال مباراة ضمك الأخيرة.

وينتظر أيمن يحيى نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها على ركبته والعضلة الخلفية، والتي سيتحدد على ضوئها مدة غيابه وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل انضمامه للتدريبات الجماعية.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، وثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.