السعودية اليوم / سمو أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشركة المياه الوطنية بالمنطقة



جيزان 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، التقرير السنوي لشركة المياه الوطنية لعام ٢٠٢٢م.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه اليوم, أمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، ومدير وحدة أعمال المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، ووفد التحالف الإسباني الذي يدير خدمات المياه بالقطاع الجنوبي.

واستمع سمو أمير جازان إلى شرح عن التقرير والخدمات التي تقدمها خدمات مياه جازان، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2022م، التي شملت الاستلام الابتدائي لـ 7 مشاريع مائية وبيئية بتكلفة إجمالية بلغت 108.9 ملايين ريال، وتوقيع عقود وتسليم مواقع خاصة لـ 5 مشاريع مياه جديدة بقيمة 143.8 مليون ريال، واعتماد مشاريع الحزمة الأولى للمشاريع المستقبلية لمنطقة جازان وتتمثل في 69 مشروعاً مائياً وبيئياً وتكميلياً وتحسينياً بتكلفة 3.99 مليارات، وترسية وبدء أعمال التحالف السعودي الإسباني لعقد إدارة أعمال التشغيل والصيانة وخدمة العملاء بمنطقة جازان ضمن عقد إدارة القطاع الجنوبي، وزيادة نسب تغطية مدن ومحافظات المنطقة بالمياه إلى ٨٨٪؜ والوصول إلى ضخ مستمر خلال 24 ساعة لـ141 حيّاً وقرية بمحافظات منطقة جازان ، وتشغيل خط المياه الناقل لمياه التحلية من خزانات صبيا إلى خزان العيدابي ، و تشغيل شبكات المياه في ٤٨ قرية وحيّاً بمحافظة العيدابي ، بالإضافة إلى إغلاق جميع مرامي الصرف الصحي بالمنطقة وعددها ١٠ مرامي بمختلف محافظات المنطقة، والعديد من الإنجازات المختلفة التي تضمنها التقرير .

وفي نهاية اللقاء أكد الأمير محمد بن ناصر أهمية الدور المناط بشركة المياه بمنطقة جازان والجهود المبذولة لخدمة الأهالي والمقيمين بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر والوكيل المساعد للتنمية الدكتور عيسى بن يحي البناوي.

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15:35ت م

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