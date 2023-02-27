السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على أهداف اتفاقية القطاع الصحي بمنطقة حائل



حائل 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, على أهداف اتفاقية القطاع الصحي بالمنطقة مع شركة "سكري" لتنفيذ برنامج السجل الوطني لمرضى السكري.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه, رئيس مجلس إدارة شركة سكري المهندس خالد بن عثمان القصبي، ومدير مكتب سكري بحائل علي القاسم.

ونوّه سموه بأهمية هذه البرامج التكاملية بين القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة المرضى والوصول بالخدمات إلى مستويات أعلى بإذن الله.

من جهته نوه المهندس القصبي, باهتمام سمو أمير منطقة حائل بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مؤكدًا حرصه على الإسهام في الجهود القائمة في المجال الصحي بحائل.

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14:57ت م

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