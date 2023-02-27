السعودية اليوم / رئيس جامعة الإمام يلتقي بوزير التعليم العام ومحو الأمية الغيني



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

التقى معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري في مقر الجامعة اليوم، معالي وزير التعليم العام ومحو الأمية في جمهورية غينيا غيوم هاونغ والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقدم معاليه نبذة عن الجامعة ووحداتها وكلياتها ، ومعاهدها في الخارج ، وأقسامها ، ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة ، ودورها في تأهيل أبنائها في كل المجالات الشرعية والعلمية والصحية والتطبيقية والتقنية.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل مجالات التعاون المشتركة بين المملكة العربية

من جهته أعرب وزير التعليم العام ومحو الأمية الغيني عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على ما تقدمه من منح دراسية للطلاب والطالبات الغينيين لتلقي تعليمهم في مختلف العلوم بجامعات المملكة بشكل عام، وجامعة الإمام على وجه الخصوص، متمنياً أن يزداد هذا التعاون والتنسيق بما يخدم ويحقق تطلعات وآمال البلدين الصديقين وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في ظل دعم واهتمام قيادتيهما.

// انتهى //

14:39ت م

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الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري في مقر الجامعة اليوم، معالي وزير التعليم العام ومحو الأمية في جمهورية غينيا غيوم هاونغ والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وقدم معاليه نبذة عن الجامعة ووحداتها وكلياتها ، ومعاهدها في الخارج ، وأقسامها ، ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة ، ودورها في تأهيل أبنائها في كل المجالات الشرعية والعلمية والصحية والتطبيقية والتقنية.وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل مجالات التعاون المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غينيا في العديد من الجوانب التعليمية والثقافية والعلمية، وتعزيز الفرص والشراكات العلمية، وتبادل التجارب والتعاون والمعارف ذات الاهتمام المشترك ، التي تسهم في تطوير الخبرات الأكاديمية بين البلدين.من جهته أعرب وزير التعليم العام ومحو الأمية الغيني عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على ما تقدمه من منح دراسية للطلاب والطالبات الغينيين لتلقي تعليمهم في مختلف العلوم بجامعات المملكة بشكل عام، وجامعة الإمام على وجه الخصوص، متمنياً أن يزداد هذا التعاون والتنسيق بما يخدم ويحقق تطلعات وآمال البلدين الصديقين وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في ظل دعم واهتمام قيادتيهما.// انتهى //14:39ت م0090

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