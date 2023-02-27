السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية و(سدايا) توقعان مذكرة تفاهم بهدف التكامل مع تطبيق (توكلنا خدمات) لخدمة بلاغات الوزارة



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض اليوم ، مذكرة تفاهم الهيئة

وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب الوزارة وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى القاسم ومن جانب (سدايا) مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح مصيباح , إلى التكامل مع تطبيق (توكلنا خدمات) لخدمة بلاغات الوزارة وخدماتها المتنوعة؛ تحقيقاً لرسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بكتاب الله .

وتمثلت أوجه التعاون في المذكرة في التكامل بين منظومة توكلنا وأنظمة الوزارة لخدمات الأفراد الالكترونية ذوات الأولوية، إضافة إلى عقد ورش عمل مستقبلية مشتركة بين الطرفين لبحث وتطوير أوجه التعاون المحتملة .

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية و(سدايا) في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، واستمراراً لجهود (سدايا) نحو التمكين الرقمي للجهات الحكومية، إلى جانب توفير أفضل الممارسات الخدمية للمستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ضوء رسالتها السامية في خدمة بيوت الله ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال .

// انتهى //

14:37ت م

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الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسوقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض اليوم ، مذكرة تفاهم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" , بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي رئيس هيئة "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب الوزارة وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى القاسم ومن جانب (سدايا) مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح مصيباح , إلى التكامل مع تطبيق (توكلنا خدمات) لخدمة بلاغات الوزارة وخدماتها المتنوعة؛ تحقيقاً لرسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بكتاب الله .وتمثلت أوجه التعاون في المذكرة في التكامل بين منظومة توكلنا وأنظمة الوزارة لخدمات الأفراد الالكترونية ذوات الأولوية، إضافة إلى عقد ورش عمل مستقبلية مشتركة بين الطرفين لبحث وتطوير أوجه التعاون المحتملة .ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية و(سدايا) في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، واستمراراً لجهود (سدايا) نحو التمكين الرقمي للجهات الحكومية، إلى جانب توفير أفضل الممارسات الخدمية للمستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ضوء رسالتها السامية في خدمة بيوت الله ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال .// انتهى //14:37ت م0088

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية و(سدايا) توقعان مذكرة تفاهم بهدف التكامل مع تطبيق (توكلنا خدمات) لخدمة بلاغات الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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