السعودية اليوم/ أكثر من 2.5 مليون زائر لمراكز الرعاية الأولية في "التجمع الأول"



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

كشف تجمع الرياض الصحي الأول في إحصائيات للعام 2022 م، عن عدد 2٬796٬424 زيارة لمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح أن عدد المسجلين في برنامج طبيب لكل أسرة بلغ 882,507، فيما بلغ عدد المستفيدين من الكشف المبكر للأمراض المزمنة 740,695 مستفيداً، و 204,778 مستفيداً من عيادة الطفل السليم، و 191,267 مستفيداً من عيادة المدرب الصحي، و 120,887 مستفيداً من عيادات الرعاية العاجلة، و 79,162 مستفيداً من عيادات الأسنان، وبلغ عدد الطلاب الذين تم فحصهم في برنامج الصحة المدرسية خلال الفصلين الدراسيين إلى 68,103 طلاب.

فيما بلغت عدد زيارات الرعاية الصحية المنزلية 57,107 زيارات، و 31,843 زيارة للعيادات التخصصية، كما بلغ عدد المستفيدين من عيادة فحص ما قبل الزواج 24,891 مستفيداً، و 21,831 مستفيداً من عيادة الإقلاع عن التدخين، و 13,433 مستفيداً من عيادة فحص اللياقة، و 7,540 مستفيداً من الكشف المبكر لسرطان الثدي، و 4,441 عدد المقلعين عن التدخين، و 1,294 مستفيداً من الكشف المبكر لسرطان القولون، فيما بلغت عدد الحملات التوعوية 838 حملة، و 46 حملة لمكافحة التدخين.

يذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية بتجمع الرياض الصحي الأول تشهد مشاريع تطويرية مستمرة من خلال استحداث مختلف المبادرات الوقائية والعيادات التخصصية المرجعية، وتعمل على توفير جميع الإمكانيات لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، وتسهم في تمكين الوصول للرعاية الصحية بكل يسر وسهولة، حيث تعد هي المحور الأساس في رحلة التحول الصحي للوصول لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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13:51ت م

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