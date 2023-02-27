السعودية اليوم / مختبر مستشفى الملك سلمان يحصد المركز الأول في جائزة التميز في الأداء



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

كرّم مساعد وزير الصحة الدكتور محمد عبد العالي أمس, فريق مختبر مستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول؛ لحصولهم على المركز الأول على مستوى مختبرات المملكة والتي حصدوا بها جائزة التميز في الأداء للخدمات الطبية المساندة لعام 2022 م، وجاء ذلك خلال حفل جائزة التميز في الأداء بنسختها الأولى.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المتميزين في برنامج الجودة والاعتماد ومؤشرات الأداء بالمختبرات وبنوك الدم ومركز الخدمات الطبية الشرعية في مناطق ومحافظات المملكة؛ للارتقاء بالخدمات الصحية بشكلٍ تكاملي شامل من جميع النواحي، حيث تعد جودة النتائج المخبرية جزء مهم في هذه المنظومة وأحد أهم الأهداف المعمول عليها لسلامة المريض.

يذكر أن مختبر مستشفى الملك سلمان في سابقة نجاحٍ له؛ حصد المركز الثاني في برامج اختبار كفاءة الأداء (Proficiency Testing) لعينات الجودة الخارجية على مستوى المختبرات وبنوك الدم المشاركة في البرامج للعام 2021 م.

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13:49ت م

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