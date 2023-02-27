السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير السجون بالمنطقة



حائل 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم، مدير سجون منطقة حائل العقيد عبدالرحمن القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين بالمنطقة الدكتور سالم الشمري، والمدير التنفيذي للجمعية ناصر الشمري.

وأكد سموه خلال الاستقبال حرص القيادة، وبمتابعة سمو وزير الداخلية على إنجاح برامج الشراكة بين القطاعات الأمنية والجمعيات المختصة لحماية المجتمع من آفة المخدرات، مثنيًا على تكامل الجهود لخدمة السجناء خلال فترة قضاء محكوميتهم وبعد خروجهم وتهيئتهم للعودة لمجتمعهم.

إثر ذلك شهد الأمير عبدالعزيز بن سعد مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين.

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13:47ت م

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