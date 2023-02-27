السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة



عرعر 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة علوان صالح الشمراني.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن المشروعات المخطط افتتاحها خلال الفترة القادمة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية تطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها, وتسخير الطاقات البشرية والآليات لتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية، وصولاً لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة في إطار مستهدفات "رؤية المملكة 2030" التي ركزت على قطاع الرعاية الصحية.

ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

13:40ت م

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عرعر 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة علوان صالح الشمراني.وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن المشروعات المخطط افتتاحها خلال الفترة القادمة.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية تطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها, وتسخير الطاقات البشرية والآليات لتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية، وصولاً لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة في إطار مستهدفات "رؤية المملكة 2030" التي ركزت على قطاع الرعاية الصحية.ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين كافة، بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا، لتوفير الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها للمواطنين في شتى أنحاء المملكة.// انتهى //13:40ت م0067

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