السعودية اليوم / تشخيص 248 حالة لسرطان وأمراض الدم في مركز الأورام بالقصيم



بريدة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

تمكن الطاقم الطبي والفني المختص في مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام ببريدة من تشخيص 248 حالة جديدة من سرطان الدم وأمراض الدم الحميدة خلال العام الماضي 2022م، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة الدقيقة الخاصة بالكشف عن المرض وتحديد أنواع الخلايا الطبيعية والخلايا السرطانية بدم المريض.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات التي تم تشخيصها من قبل مختبر مركز الأورام توزعت على عدد من الحالات المرضية، حيث كان عدد 63 مريضاً بسرطان الدم الحاد (المعروف باللوكيميا)، و73 مريضاً باللمفوما المزمن، وعدد حالات تشخيص مرضى سرطان الدم النقوي المزمن cml 29 حالة، إضافة إلى 83 مريضاً من اعتلالات الدم الحميدة.

يُذكر أن مختبر مركز الأمير فيصل بن بندر للأروام بالقصيم أنجز أكثر من 335105 فحوصات وتحليلات روتينية لمرضى الأورام خلال العام الماضي، من أهمها تحليل صورة الدم الكيمياء الحيوية وغيرها من التحاليل.

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13:37ت م

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