السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الرمدي



الدمام 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الرمدي الدكتور زياد عبدالله السويدان، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وبارك سموه إطلاق أعمال الجمعية، مثمناً الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها الجمعية لخدمة المرضى المحتاجين والمساهمة في عمل الخير.

وأوضح الدكتور السويدان أن الجمعية مختصة في طب العيون، وتهدف إلى مكافحة العمى وإزالة أسبابه القابلة للعلاج، ونشر الوعي بطرق الوقاية للحفاظ على نعمة البصر، معرباً عن شكره لسمو أمير الشرقية على دعمه وتوجيهاته.

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13:14ت م

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