السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يقلّد الرقيطي رتبته الجديدة



الدمام 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مساعد مدير المنطقة للأمن الوقائي اللواء زياد عبدالوهاب الرقيطي، رتبته الجديدة (لواء).

وهنأ سموه اللواء الرقيطي على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

من جانبه أعرب اللواء الرقيطي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.

حضر اللقاء مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الوذيناني.

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13:10ت م

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