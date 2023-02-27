

أنقرة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية ملاطية شرق تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ، أن مركز الزلزال وقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

13:01ت م

0057





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شرق تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.