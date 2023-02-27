السعودية اليوم / مركز القلب بالمدينة المنورة ينال شهادة التميز والاعتماد من جمعية القلب الأمريكية



المدينة المنورة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

حصل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي على شهادة التميز والاعتماد والجائزة الذهبية في معالجة مرضى قصور عضلة القلب التي تمنحها جمعية القلب الأمريكية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور فريد النزهة أن هذا الاعتماد يأتي ضمن البرامج المعترف بها عالمياً تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية، مؤكداً أن المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع خدماته، وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة - أيدها الله - للقطاع الصحي بالمملكة، مما مكن المركز من تحقيق هذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية يعمل عليها، تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمات مميزة للمستفيدين.

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12:57ت م

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