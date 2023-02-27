السعودية اليوم / مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يحصد المركز الثالث في مؤتمر "قسطرة صمامات القلب"



بريدة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

حصد مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم جائزة المركز الثالث في المؤتمر الطبي العلمي " قسطرة صمامات القلب" الذي أقيم بمنطقة الرياض, وسط حضور تجاوز 1000 مشارك.

وبين تجمع القصيم الصحي أن فوز المركز بالجائزة جاء نتيجة التميز اللافت الذي أظهره أطباء المركز في تقديم وعرض حالة معقدة لقسطرة الصمام الأورطي وشرح سبل العلاج الطبي والجراحي اللازمة لها أمام نخبة من المتخصصين بالمؤتمر الذي يعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى المملكة.

ولفت التجمع إلى أن المؤتمر العلمي تميز بحضور أكثر من 80 متحدثًا من أطباء القلب على مستوى العالم، أهمهم البروفيسور "ألن كريبير" وهو أول من قام بإجراء زراعة صمام أورطي عبر القسطرة، وبمشاركة الدكتور محبوب علي دار ، والدكتور رحيم جول، من مركز القلب بالقصيم، الذين مثلوا المركز في المؤتمر العالمي الذي ضم نخبة من أفضل أطباء القلب من مختلف دول العالم.

يذكر أن عدد القسطرات القلبية التي أجراها مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم خلال العام الماضي 2022م بلغت أكثر من 5131 قسطرة قلبية، كما حصد المركز جائزة التميز الدولي، وذلك خلال المؤتمر العالمي الخامس والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات، الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة ومنافسة 400 مستشفى ومركز طبي في أكثر من 34 دولة من مختلف أنحاء العالم.

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12:56ت م

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