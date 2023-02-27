السعودية اليوم / أكثر من 38 ألف خدمة علاجية ووقائية قدمها قسم الأسنان بمستشفى الأسياح خلال 2022م



بريدة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

قدمت عيادات الأسنان في مستشفى الأسياح العام أكثر من 38 ألفًا و700 خدمة علاجية ووقائية للمستفيدين من المرضى والمراجعين خلال العام الماضي 2022.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من الإجراءات العلاجية في عيادات الأسنان بالمستشفى بلغ 27204 مستفيدين، قدمت لهم العديد من الخدمات العلاجية اللازمة لهم مثل الحشو المؤقت والحشوات التجميلية وكذلك عمليات الخلع اللبني والدائم، بالإضافة إلى علاج اللثة غير الجراحي وحشوات العصب اللبني والدائم، وعمل الأشعة الخاصة بالفم، كما جرى صرف الأدوية للمستفيدين من الخدمة العلاجية.

وأضاف التجمع أن عدد المستفيدين من الخدمات بالإجراءات الوقائية في عيادات الأسنان بمستشفى الأسياح خلال عام 2022م المنصرم بلغ 11502 مستفيدًا، حيث شملت الخدمات جوانب التوعية الصحية، وعمل الفلورات الموضعية وقشط الرواسب الجيرية، وحشو الشقوق والحفر، إضافة إلى فحص الأطفال ما قبل مرحلة الدراسة.

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12:48ت م

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