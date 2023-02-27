السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يشهد المسيرة العسكرية بمناسبة ذكرى "التأسيس"



عرعر 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, المسيرة العسكرية بمناسبة ذكرى التأسيس, بمشاركة الأمن العام "الشرطة, والمرور, والدوريات الأمنية, وأمن الطرق، وحرس الحدود، والدفاع المدني، والسجون، وأمن المنشآت، والجوازات، والمخدرات، والأمن البيئي، والمجاهدين، وقوات الطوارئ الخاصة، والفوج السابع والثلاثين".

وشهد العرض حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي والزوار، الذين حملوا الأعلام، والعبارات الوطنية.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بجهود رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات، خدمة للدين ثم المليك والوطن في ظل ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من اهتمام وعناية لحفظ الأمن واستقراره.

// انتهى //

12:47ت م

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