السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير كهرباء جدة



جدة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه اليوم، المهندس مسلم السلمي بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة كهرباء جدة.

وهنأه سموه بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.

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12:30ت م

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