السعودية اليوم / أكثر من ثلاثة ملايين إجراء طبي في مستشفى الإيمان العام



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

قدم مستشفى الإيمان العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول 3,147,745 إجراءً طبيًا خلال العام الماضي.

وبلغ عدد المستفيدين من الطوارئ والإسعاف 142,283 مستفيدًا، و 107,018 مستفيدًا من العيادات الخارجية، كما بلغت وحدات التأهيل الطبي عدد 56,354 وحدة، وبلغ عدد مستفيدي مركز الغدد الصماء والسكري 15,068 مستفيدًا، و 9,317 مستفيدًا من عيادات الأسنان، وبلغت عدد جلسات الغسيل الكلوي 7,000 جلسة، و 4,926 مستفيدًا من العيادات الافتراضية، و 2,238 مستفيدًا من الرعاية الصحية المنزلية، و 11,092 مستفيدًا من أقسام التنويم، فيما بلغت عدد العمليات الجراحية 2,077 عملية، وبلغت جراحات اليوم الواحد 1,311 جراحة، كما بلغت عدد الولادات 1,489 ولادة، بالإضافة إلى أنه تم إجراء 2,666,023 فحصًا مخبريًا، و 118,733 أشعة تصويرية، و 2,816 أشعة قلبية.

يُذكر أن مستشفى الإيمان العام يشهد نقلة نوعية شاملة على جميع الأصعدة من خلال استقطاب الكوادر المؤهلة، لتقديم خدمات رعاية صحية متميزة، واستحداث العديد من الخدمات المتخصصة؛ ليكون بذلك أحد أبرز المنشآت الصحية في مدينة الرياض.

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12:28ت م

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