السعودية اليوم / "موهبة" تنظم ملتقى الربيع لتأهيل 217 موهوباً وموهوبة للمشاركات الدولية



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

تنظّم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، ملتقى الربيع التدريبي 2023، خلال الفترة 3 - 14 مارس، بمشاركة 217 موهوباً وموهوبة، منهم 148 طالباً و69 طالبةً، من 19 إدارة تعليمية من مراحل التعليم العام.

ويقام ملتقى الربيع على مدى 10 أيام، بمعدل ما يقارب 8 ساعات تدريب يومياً، وإجمالي نحو 80 ساعة تدريبية خلال أيام الملتقى.

ويقوم الملتقى على تدريب المشاركين, من خلال 20 مدرباً ومدربة من أفضل الكفاءات الوطنية والدولية، ويشرف عليهم 10 مشرفين ومشرفات من الكوادر والخبرات الوطنية.

وجرى ترشيح الطلبة في عدد من المجالات العلمية، كان نصيب الرياضيات منها 32، والمعلوماتية 68، والكيمياء 30، والفيزياء 23، والأحياء 26، والعلوم 38.

ويتم خلال الملتقى، استكمال البرنامج التدريب التأهيلي، لإعداد وتدريب الطلاب والطالبات في مواد الرياضيات والمعلوماتية والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم، ورفع مستوى الأداء في الاختبارات التأهيلية ومن ثم الترشيح لمرحلة ملتقى الصيف.

ويأتي الملتقى في إطار الاستعداد لمشاركة المملكة في المسابقات العلمية الدولية المقبلة في الرياضيات والمعلوماتية والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم، وضمن استكمال البرنامج التدريبي الذي وضعته إدارة المسابقات بمؤسسة "موهبة"، لإعطاء الطلاب والطالبات جرعات جديدة من المادة التدريبية التي أعدها خبراء الفرق العلمية بالإدارة، حسب خطة زمنية تستهدف تأهيل هؤلاء الموهوبين والموهوبات لتمثيل الوطن في المسابقات الدولية.

وتتيح مثل هذه الملتقيات العلمية للطلاب والطالبات المشاركين فيها، التدريب على مواد علمية متقدمة على أيدي نخبة من أفضل المدربين، لرفع مستواهم، ليس فقط بهدف المشاركة في المسابقات الدولية، وإنما لإعداد جيل مؤهل من العلماء لدفع عجلة التطور والتنمية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030.

ويُعد ملتقى الربيع 2023، المحطة الثانية من رحلة الطالب في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، حيث يتأهل الطلبة المتميزون إلى هذا الملتقى من ملتقى الشتاء الماضي، ويواصل هؤلاء الطلبة التدريب في التخصصات المستهدفة (رياضيات- معلوماتية- علوم- فيزياء- أحياء- كيمياء) على موضوعات أكثر عمقاً وتركيزاً، كما أنه هو المحطة الأولى للطلبة المرشحين من مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية التي تمت نهاية 2022.

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12:19ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "موهبة" تنظم ملتقى الربيع لتأهيل 217 موهوباً وموهوبة للمشاركات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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