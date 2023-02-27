السعودية اليوم / "الأرصاد" أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

// انتهى //

12:15ت م

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