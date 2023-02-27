السعودية اليوم / القوات الأمنية العراقية تقضي على 17 إرهابياً وسط صحراء محافظة الأنبار



بغداد 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

قتل 17 إرهابياً من تنظيم داعش غرب العراق بعملية خاصة نفذتها قوات مكافحة الإرهاب العراقية وسط صحراء محافظة الأنبار.

وأوضح بيان صادر من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قيام وحداته الخاصة بمهاجمة خلايا داعش في وادي حوران وسط صحراء محافظة الأنبار بناءً على معلومات مخابراتية حددت مواقعهم .

وأضاف البيان وقوع اشتباكات مع الإرهابيين أسفرت عن مقتل 17 إرهابياً بينهم قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي.

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11:45ت م

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