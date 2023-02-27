السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده



الرياض 7 شعبان 1444هـ الموافق 27 فبراير 2023م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

11:39ت م

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الرياض 7 شعبان 1444هـ الموافق 27 فبراير 2023م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:39ت م0042

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