السعودية اليوم / "من حقك تعرف" .. حملة توعوية بصحة الشرقية



الدمام 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

أطلقت صحة الشرقية أمس، حملتها التوعوية "من حقك تعرف"، التي تهدف إلى توعية الأفراد والمجتمع بالخدمات التي تقدمها الهيئة الطبية العامة، وآلية الحصول عليها وطرق الاستفادة منها.

وأوضحت صحة الشرقية أن الفعالية التي تستمر على مدى أسبوع تتضمن 9 أركان توعوية، 4 منها للتوعية بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وخمسة أركان أخرى مشاركة يتوفر فيها ركن للقاح الإنفلونزا الموسمية، وركن لقياس نسبة السكر في الدم وركن لقياس نسبة ضغط الدم وركن فحص الكبد الوبائي C، إضافة إلى ركن التوعية والتثقيف.

وأكدت أن تظافر الجهود الجماعية وتفعيل المبادرات والحملات على مستوى المنطقة للتعريف بخدمات الجهات والمراكز الصحية يسهم بشكل فعّال في رفع مستوى الوعي الاجتماعي الصحي على كافة الأصعدة.

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11:33ت م

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