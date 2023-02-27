

الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

نجح أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنهاء معاناة مريض دامت 13 عام إثر إصابة قديمة سببت له التهابات وآلام مزمنة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض الثلاثيني حضر عيادة الأسنان وهو يشكو من التهابات وآلام في ضرسه، مما استدعى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة له والتي بينت وجود جسم غريب "رأس قلم" بين ثنايا اللثة في الفك السفلي، مما جعل الفريق المعالج يسارع لإجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب استغرقت نصف ساعة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- حيث تخلص فيها من الجسم الغريب والتهابات اللثة المزمنة.

يذكر أن مستشفى الملك سعود بعنيزة أجرى خلال عام 2022م أكثر من مليوني فحص مخبري، وأكثر من 76 ألف فحص بالأشعة.

// انتهى //

10:55ت م

0032





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جراحة 30 دقيقة تنهي معاناة مريض دامت 13 السعودية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.