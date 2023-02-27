السعودية اليوم / ملتقى التأمين الخليجي بدبي يبحث دور القطاع في مواجهة تحديات المناخ



دبي 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

انطلقت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم، فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثامن عشر تحت عنوان "التأمين والتنمية المستدامة" بمشاركة 200 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين في شركات التأمين ووساطة التأمين وشركات الإعادة والمدراء الإقليميين للشئون القانونية والامتثال ومسؤولين في الصناديق الخضراء في البنوك.

ويناقش الملتقى على مدى يومين موضوعات مهمة تشمل دور شركات التأمين الخليجية في تأمين الطاقات المتجددة والتماثل لصافي الانبعاثات الصفرية والحلول التأمينية لمعالجة التغيرات المناخية والتلوث البيئي وتقييم المخاطر والتسعير لأخطار السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تجارب القطاع المصرفي في إصدار السندات الخضراء.

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10:39ت م

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