السعودية اليوم / عملية نوعية ومعقدة لإزالة الماء الأبيض من العين لمريض بنجران



نجران 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

نجح فريق طبي في مركز العيون بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران في إجراء عملية نوعية ومعقدة لإزالة الماء الأبيض من العين لمريض في وضع الجلوس لمعاناته من مشاكل صحية متعددة.

وأوضحت صحة نجران أنه المريض كان يعاني من ماء أبيض في العين مع وجود أمراض ومشاكل صحية مصاحبة حالت دون إجراء العملية للمريض وهو مستلقي على ظهره، مما رفع تصنيف العملية إلى مستوى العمليات النوعية المعقدة.

وأبانت أنه تم اجراء عملية إزالة الماء الأبيض للمريض، وهو جالس بزاوية 125 درجة، في عملية نادرة الحدوث، بسبب الوضع الصحي للمريض الذي يتطلب وجود انبوبة الاوكسجين في نفس الوضعية، حيث قام الفريق الطبي بإجراء العملية وقوفاً، مؤكدة مغادرة المريض المستشفى وهو في أتم صحة وعافية بعد أن تكللت العملية – بفضل الله- بالنجاح التام.

يُذكر أن المركز أجرى خلال العام الماضي 1248 عملية ماء أبيض، إضافة إلى 801 عملية حقن للشبكية، و337 عملية تصحيح للنظر.

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09:23ت م

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