السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مدينة سولاويسي بإندونيسيا



جاكرتا 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، مدينة سولاويسي الإندونيسية اليوم.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا, مبينًا أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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09:15ت م

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