شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل نهائي.. بنزيما إلى الدوري السعودي فى الصيف المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، مهدد بالرحيل عن صفوف الميرنجي فى الإنتقالات الصيفية القادمة بصورة كبيرة، خاصة أن اللاعب لم يتوصل لإتفاق نهائي مع مسئولي الفريق المدريدي حول تجديد تعاقده حتى هذه اللحظة.

وأكد الإعلامي السعودي خالد الشنيف، أن بنزيما فى طريقه إلى الانتقال إلى دوري روشن السعودي، دون أن يكشف عن وجهة اللاعب القادمة، وإن كان الأقرب لضمه اتحاد جدة.

وأثار الشنيف الجدل حول تعليقه على إنتقال رونالدو، حيث أشار إلى إنتقال بنزيما إلى اللعب فى الدوري السعودي بشكل مباشر، حيث لم يتوقع إنتقال اللاعب إلى دوري روشن، بل قام بتأكيده بصورة صريحة.

موقف الريال من رحيل بنزيما

حيث أن جماهير ريال مدريد تري أن بنزيما لم يعد المهاجم الذي قد يتم الإعتماد عليه على المدي البعيد، على الرغم من خبرات اللاعب الكبيرة، والمتمثلة فى كونه قائد الفريق، والمتوج مؤخرًا بالكرة الذهبية كأفضل لاعب فى العالم.

ومع ذلك فإن إصابات اللاعب المتكررة تهدد مسيرة بنزيما مع ريال مدريد، الشئ الذي يؤخر مفاوضات التجديد مع اللاعب، على الرغم من وجود إتفاق شفهي بين كلا الطرفين، على تمديد عقد اللاعب والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويري ريال مدريد أن بقاء بنزيما مع ريال مدريد قد لا يتجاوز العام الواحد فى العقد الجديد حال التجديد، مما يشير إلى أن العقد القادم قد يكون الأخير للاعب، على أن يرحل المهاجم الفرنسي عن الفريق المدريدي فى صيف 2024 القادم.



موعد مباراة الريال القادمة

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة يوم الخميس القادم، فى ذهاي الدور قبل النهائي من منافسات كأس ملك إسبانيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.