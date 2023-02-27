السعودية اليوم / جرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة



القدس المحتلة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح،والعشرات بحالات اختناق، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرات انطلقت شرق مدينة غزة على مقربة من السياج الفاصل مع فلسطين المحتلة عام 1948، وذلك تنديداً بجرائم المستوطنين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وشهدت عدت مناطق في قطاع غزة، مسيرات منددة باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدينة نابلس، والتي أسفرت عن شهيد ومئات الجرحى، وإحراق العشرات من المنازل والمركبات الفلسطينية.

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