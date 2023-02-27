السعودية اليوم / الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد و390 جريحاً حصيلة اعتداءات المستوطنين على مدينة نابلس



نابلس 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الليلة على قرى نابلس شمال الضفة الغربية، هي شهيد و390 جريحاً، وذلك في عدوان عنيف شنه المستوطنون على عدة قرى في الضفة الغربية، وتركزت الاعتداءات على قرى حوارة وبيتا وبورين، وعصيرة الشمالية بنابلس، لافتاً النظر أن قوات الاحتلال أعاقت عمل فرق الإسعاف، خلال هجمات المستوطنين المكثفة على البلدات والقرى الفلسطينية، والتي استخدموا فيها الأسلحة بمختلف أنواعها في عدوانهم على الفلسطينيين.

من جانبها قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان: إن عدوان المستوطنين على نابلس تسبب في دمار كبير في منازل وممتلكات الفلسطينيين، التي تعرضت للحرق، مؤكدة أنها وثقت حرق المستوطنين في بلدة حوارة بمدينة نابلس لعشرات المنازل، والمركبات، في هجمات عدوانية وصفت أنها الأعنف منذ سنوات.

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