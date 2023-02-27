شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف كواليس رحيله عن الاتفاق السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الاتفاق السابق، بالكشف كواليس رحيله عن النادي السعودي.

وكان الاتفاق أعلن عن فسخ تعاقده مع باتريس كارتيرون بالتراضي، وذلك بسبب النتائج السيئة التي يمر بها الفريق السعودي.

وتحدث كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: تجربة الاتفاق كانت من أصعب المراحل بالنسبة لي في حياتي، قضيت وقتًا وجهدًا في كلمباراة لتحقيق نتائج إيجابية، لكن النتائج في نهاية المطاف كانت عكس المتوقع.

وتابع: شعرت بصعوبة شديدة خلال عملي هناك، لم نستطع أن نُغير طبيعة اللاعبين خاصة في الشق الهجومي، والنادي يريد المزيد منالطموحات، كنا نحاول أن نصل لمركز جيد في الدوري.

وعلق عن مستوى الزمالك: أشعر بأن هذه الفترة صعبة، عندما كنا في البطولة الإفريقية في مرحلة خروج الخاسر فزنا وكان معنا لاعبينمميزين مثل طارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وكل هؤلاء اللاعبين رحلوا، بالإضافة إلى أن النادي غير مستقر، وتأقلم أيلاعب ليس سهلًا، واللاعبون عليهم ضغوط.

وواصل: السبب الرئيسي لتراجع مستوى الزمالك هو عدم تعويض رحيل طارق وبن شرقي، لأنه ليس سهلًا البحث عن بدائل لهذين اللاعبين،لأنهما من بين الأفضل، ولكن يجب تطوير الصغار وإعدادهم جيدًا.

وأضاف: أتذكر عندما كنت في الزمالك الكل كان يقول إن إمام عاشور ليس لاعبًا جيدًا، وبعد رحيل ساسي كان الجميع يُطالب بالتعاقد معبديل جيد، ولكن كنت مُصرًا أنه سيلعب في هذا المركز، في البداية لم يكن جيدًا لكن بعد ذلك مستواه تطور.

وأكمل: بعد رحيلي كنت أرى أن إمام عاشور يستحق اللعب في أوروبا، وكت أسأل نفسي لماذا لا يلعب إمام في فرنسا أو إنجلترا، لأنهبالنسبة لي لاعب تكتيكي ولديه جهد كبير في الملعب، وتوقعت أن يحترف في ناد أفضل من ميتلاند، شعرت بالإحباط لأن يمكنه اللعب في نادأفضل من ذلك.

واستكمل: ما هو الفارق بين الدوري الدنماركي والدوري المصري؟، أعتقد أنه يُهدر بعض الوقت هناك، بالنسبة لي أنا لم أكن سأوافق علىرحيله، هذه التجربة إهدار للوقت، كان عليه أن ينتقل لدوري أفضل في أوروبا.

واختتم: لدي قصص كثيرة في مصر، حصلت على بطولات وتعاملت مع كثير من الشخصيات الرائعة، أنا أحب المصريين بشكل عام، الشعب المصري لديه ميزة خاصة، وأشعر أنني أعيش في بلدي، وساكون سعيد في حال عودتي للتدريب في مصر.