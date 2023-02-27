السعودية اليوم / وفد منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزيرَ الصحة الصومالي ووزيرةَ الدولة للصحة



مقديشو 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

التقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، وزيرَ الصحة الصومالي الدكتور علي حاجي آدم، ووزيرةَ الدولة للصحة مريم محمد حسين، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد المنظمة إلى الصومال.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه وتفعيله، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة حول المشاريع الصحية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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