السعودية اليوم / وفد منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزيرَ التعليم الصومالي



جدة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

التقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم، وزيرَ التعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية فارح عبد القادر، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد المنظمة إلى الصومال.

وجرى خلال اللقاء بحث المشروعات التي تنفِّذها المنظمة عبر مكتبها الإقليمي في الصومال بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكداً الجانبان حرصَهما على مواصلة التعاون والتنسيق لتنفيذ العديد من المشاريع في القطاع التعليمي في الصومال.

بدوره أشاد وزير التعليم في جمهورية الصومال بجهود المنظمة المقدرة والمتواصلة لدعم المشاريع التعليمية في الصومال، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين وتطوير اوضاع التعليم في البلاد.

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23:45ت م

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