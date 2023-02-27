

الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

احتفت المديرية العامة لحرس الحدود بمناسبة يوم التأسيس، بحضور مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وعدد من القيادات والموظفين.

واشتمل الحفل على برامج وفعاليات؛ منها إقامة معرض بعنوان (سيرة ومسيرة يوم بدينا) تضمَّن مقاطع مرئية ومعروضات توضح مسيرة المملكة خلال ثلاثة قرون، وفقرة لفلكلور العرضة

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برامج المديرية لترسيخ وتعزيز معاني الانتماء والولاء والمشاركة في المناسبات الوطنية كافة.

// انتهى //

23:44ت م

0157



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واساحتفت المديرية العامة لحرس الحدود بمناسبة يوم التأسيس، بحضور مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وعدد من القيادات والموظفين.واشتمل الحفل على برامج وفعاليات؛ منها إقامة معرض بعنوان (سيرة ومسيرة يوم بدينا) تضمَّن مقاطع مرئية ومعروضات توضح مسيرة المملكة خلال ثلاثة قرون، وفقرة لفلكلور العرضة السعودية ، ومحاضرة عن بعد بعنوان "يوم التأسيس وتاريخ الدولة السعودية الأولى.. يوم بدينا".وتأتي هذه الفعاليات ضمن برامج المديرية لترسيخ وتعزيز معاني الانتماء والولاء والمشاركة في المناسبات الوطنية كافة.// انتهى //23:44ت م0157

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / المديرية العامة لحرس الحدود تحتفي بيوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.