شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة داخل اتحاد جدة قبل مواجهة الخليج بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

عودة ثنائي اتحاد جدة للتدريبات قبل مواجهة الخليج

وكشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عن وجود أخبار سارة لجماهير اتحاد جدة، وذلك في إطار استعدادات الفريق الأول لمباراة الخليج، في دوري روشن السعودي.

وأكد الإعلامي علاء سعيد، المقرب من نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد على مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في تدريبات الفريق استعدادا للقاء الخليج.

وأشار علاء سعيد، أن المدافع زكريا هوساويؤ قد شارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، استعدادًا لمنافسات دوري روشن.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الخليج بالدوري السعودي

ويحل فريق الاتحاد، ضيفا على الخليج، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.

ويحتل فريق الاتحاد، وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي، برصيد 41 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ 43 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

