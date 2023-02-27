شكرا لقرائتكم خبر عن حجم إصابة نجم الهلال السعودي بعد الفوز على الدحيل القطري بسباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب نظيره نادي الدحيل القطري، وذلك بنتيجة سبعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

تفاصيل إصابة ماريجا مع الهلال

وتعرض النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى إصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه ضد نظيره نادي الدحيل القطري.

وكشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن حجم إصابة موسى ماريجا، مهاجم الهلال، والتي تعرض لها في ليلة الفوز التاريخي على الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد الفراج، في تصريحات له عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن موسى ماريجا تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، بعد إصابته في الشوط الثاني من عمر المباراة، ليرد الناقد سلطان اللحياني "بإذن الله يعود خلال أسبوعين".

منافس الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

وضرب الهلال موعدًا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث يستضيف الهلال مباراة الذهاب في 29 إبريل، بينما تقام مباراة العودة على ملعب سايتاما باليابان، في 6 مايو المقبل.

وكان قد سجل ماريجا هدفين، ليقود الهلال لفوز كبير على الدحيل القطري بنتيجة (7-0)، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب الثمامة، ليحجز الهلال مقعدًا في نهائي البطولة، للمرة الثانية على التوالي.