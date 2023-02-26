84 % ارتفاعا بفحوصات المياه وعينات المجددة تتصدر

7 عينات
سجلت عينات جودة المياه التابعة للمؤسسة العامة للري العام الماضي 7 عينات، واستحوذت المياه المجددة على النصيب الأكبر من العينات بـ49.710 عينة، وحلت مياه الري المخلوطة ثانيًا بـ903 عينة، ومراقبة جودة المياه ثالثًا بـ846 عينة، وأخرى رابعًا بـ374 عينة، والتربة الزراعية خامسًا بـ226 عينة، وسلامة الغذاء سادسًا بـ149 عينة، وخدمات الاستثمار بـ31 عينة.
التربة الزراعية
كما تصدرت المياه المتجددة إجمالي الفحوصات بـ109.980 ألف فحوصات، ومراقبة جودة المياه ثانيًا بـ11.706 فحوصات، ومياه الري المخلوطة ثالثًا بـ8.348 فحوصات، وأخرى رابعًا بـ6105 فحوصات، وسلامة الغذاء خامسًا بـ2543 فحوصات، والتربة الزراعية سادسًا بـ1784 فحوصات، وخدمات الاستثمار سابعًا بـ280 فحوصات.
عينات وفحوصات
%84 ارتفاع فحوصات وعينات جودة المياه
52.239 ألف عينة
140.782 ألف فحوصات
14 نوعًا للعينات والفحوصات
الأكثر عينات:
المياه المجددة: 49.7 ألف عينة
مياه الري المخلوطة: 903 عينة
مراقبة جودة المياه: 846 عينة
أخرى: 374 عينة
التربة الزراعية: 226 عينة
الأكثر فحوصات:
المياه المتجددة: 109.9 ألف فحوصات
مراقبة جودة المياه: 11.7 ألف فحوصات
مياه الري المخلوطة: 8348 ألف فحوصات
أخرى: 6105 فحوصات
سلامة الغذاء: 2543 فحوصات
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