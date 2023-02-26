84 % ارتفاعا بفحوصات المياه وعينات المجددة تتصدر

ارتفعت فحوصات وعينات جودة المياه العام الماضي إلى 84%، إذ وصلت عدد العينات 52.239 ألف عينة، مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 43.901 عينة، فيما كان إجمالي الفحوصات العام الماضي 140.782 ألف فحص، مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 118.458 ألف فحص.

7 عينات

سجلت عينات جودة المياه التابعة للمؤسسة العامة للري العام الماضي 7 عينات، واستحوذت المياه المجددة على النصيب الأكبر من العينات بـ49.710 عينة، وحلت مياه الري المخلوطة ثانيًا بـ903 عينة، ومراقبة جودة المياه ثالثًا بـ846 عينة، وأخرى رابعًا بـ374 عينة، والتربة الزراعية خامسًا بـ226 عينة، وسلامة الغذاء سادسًا بـ149 عينة، وخدمات الاستثمار بـ31 عينة.

التربة الزراعية

كما تصدرت المياه المتجددة إجمالي الفحوصات بـ109.980 ألف فحوصات، ومراقبة جودة المياه ثانيًا بـ11.706 فحوصات، ومياه الري المخلوطة ثالثًا بـ8.348 فحوصات، وأخرى رابعًا بـ6105 فحوصات، وسلامة الغذاء خامسًا بـ2543 فحوصات، والتربة الزراعية سادسًا بـ1784 فحوصات، وخدمات الاستثمار سابعًا بـ280 فحوصات.

عينات وفحوصات

%84 ارتفاع فحوصات وعينات جودة المياه

52.239 ألف عينة

140.782 ألف فحوصات

14 نوعًا للعينات والفحوصات

الأكثر عينات:

المياه المجددة: 49.7 ألف عينة

مياه الري المخلوطة: 903 عينة

مراقبة جودة المياه: 846 عينة

أخرى: 374 عينة

التربة الزراعية: 226 عينة

الأكثر فحوصات:

المياه المتجددة: 109.9 ألف فحوصات

مراقبة جودة المياه: 11.7 ألف فحوصات

مياه الري المخلوطة: 8348 ألف فحوصات

أخرى: 6105 فحوصات

سلامة الغذاء: 2543 فحوصات