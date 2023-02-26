تحلية الشقيق تضخ في المجاردة

بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إنتاجها بالضخ التجريبي في محطة تحلية المياه المحلاة بمُحافظة المجاردة، أحد أهم مشاريعها التنموية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية.

خط سير

ومن الشقيق على ساحل البحر الأحمر تصل المياه المحلاة إلى محافظة المجاردة بعد أن تقطع مسافة أكثر من 200 كم تشق خلالها السهول والأودية والجبال وتغذي في خط سيرها عددا من المحافظات في منطقة عسير (محايل عسير، المجاردة، بارق، قنا، خميس البحر، ترقش، ثلوث المنظر، خيم، والنوتي ).

سعة المشروع

وتقدر سعة المشروع التصميمية الناقلة بنحو 210 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وبإجمالي أطوال خطوط أنابيب رئيسية تبلغ 198 كلم، إضافة إلى خطوط أنابيب فرعية تزيد عن 32 كلم، يتراوح قطر الخط الرئيسي من 48 بوصة إلى 56 بوصة، كما يحتوي المشروع على محطة ضخ رئيسية، تبلغ قدرة ضخها للمياه في المرحلة الابتدائية 105 آلاف متر مكعب يومياً، فيما يصل عدد الخزانات بالمشروع إلى 21 خزانًا بسعة تخزين إجمالية تبلغ 846 ألف متر مكعب، وبلغت كمية التربة والقطع الصخرية المزالة من مواقع تنفيذ المشروع قرابة 5.2 ملايين م3.

وأعلنت الشركة الوطنية للمياه عن التسعيرة، إذ يصل سعر الطن الواحد للمستهلك 6 ريالات وفي حال زيادة المسافة عن 5 كيلو يحسب كل كيلو بـ 3 ريالات، ويتم توزيع المياه للمستفيدين عن طريق محطات التوزيع ضمن مهام فرع خدمات المياه بمحافظة المجاردة.