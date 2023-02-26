تسخير الذكاء الاصطناعي بالمسجد الحرام

وأوضح السديس أن الرئاسة تسعى بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام للاستعداد الأمثل لموسم رمضان المبارك وفق حوكمة للأعمال بين مختلف الجهات للرقي بالخدمات المقدمة للقاصدين.
وناقش المجلس العديد من الموضوعات بهدف التيسير على قاصدي المسجد الحرام خلال موسم رمضان 1444، والتي من أبرزها تحقيق استفادة أكبر من التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ووضع آلية لعمل المتطوعين المتقدمين للرعاية الصحية الطارئة بالمسجد الحرام.
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