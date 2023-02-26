تسخير الذكاء الاصطناعي بالمسجد الحرام

عقد المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة على خدمة قاصدي المسجد الحرام، اجتماعًا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لمناقشة استعدادات شهر رمضان المبارك لهذا العام، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيدي، وعدد من القيادات الأمنية والحكومية.

وأوضح السديس أن الرئاسة تسعى بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام للاستعداد الأمثل لموسم رمضان المبارك وفق حوكمة للأعمال بين مختلف الجهات للرقي بالخدمات المقدمة للقاصدين.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات بهدف التيسير على قاصدي المسجد الحرام خلال موسم رمضان 1444، والتي من أبرزها تحقيق استفادة أكبر من التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ووضع آلية لعمل المتطوعين المتقدمين للرعاية الصحية الطارئة بالمسجد الحرام.