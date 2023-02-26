مبادرة للمسح الجيوفيزيائي

انطلقت أعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي، أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي التي تنفذه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، وإحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في منطقة عسير بدعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن هذا المشروع المهم يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين عبر توفر البيانات الجيولوجية عالية الجودة للدرع العربية والموثوق بها، التي تغذي وتثري المحتوى لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لدعم الاستكشاف المعدني.



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