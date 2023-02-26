64 أسرة منتجة بتمور الجوف

وتشهد أركان الأسر المنتجة إقبالًا لافتًا من الزوار ومحبي الأكلات الشعبية المتميزة، حيث تقدم مجموعة من الأطباق الشعبية الشهيرة في منطقة الجوف والمملكة، بطريقة صحية وجودة نالت استحسان الزوار الذين يحرص عديد منهم على الاستمتاع بالمذاق وتجربة عدد من الأصناف.
ويقدم المهرجان للمشاركات فرصة لعرض منتجاتهن للأهالي وزوار المهرجان، التي تتنوع ما بين المشغولات اليدوية والأطعمة والمأكولات والحلويات الشعبية، والأزياء التراثية والنباتات العطرية وغيرها.
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أسرة منتجة بتمور الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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