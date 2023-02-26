السعودية اليوم / مركز الرياض الدولي يطلق النسخة الثانية من "معرض الأقمشة الرجالية والإكسسوارات 2023" .. غداً



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

يفتتح الرئيس التنفيذي للهيئة

وأوضح العرقوبي أن مشاركة الهيئة كراعٍ استراتيجي للمعرض تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على افتتاح عدد من المصانع في مجال الأقمشة والمستلزمات الرجالية، مبيناً أن "مدن" توفر عدداً من المنتجات المبتكرة؛ مثل المصانع الجاهزة، وبمساحات متعددة تسمح لرواد الأعمال بالانطلاق في مشاريعهم.

وأفاد بأن "مدن" تشرف حالياً على (36) مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من (5) آلاف مصنع مُنتِج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، إضافة إلى تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة؛ لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

من جانبه بيّن مدير المعرض مقرن النشمي أن المعرض يأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم التأسيس؛ من أجل تعزيز هوية اللباس الوطني السعودي بمختلف مناطق المملكة وجودة صناعته، ويشهد مشاركة أكثر من (80) علامة تجارية سعودية، كما سيحتوي على عدد من ورش العمل التي تناقش حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية والمنتجات والمبادرات الحكومية المقدمة لقطاع المنسوجات، ودراسة الجدوى للمشاريع الناجحة في قطاع الأزياء.

// انتهى //

22:47ت م

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الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسيفتتح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس ماجد بن رافد العرقوبي غداً ، النسخة الثانية من "معرض الأقمشة الرجالية والإكسسوارات 2023"، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر 5 أيام .وأوضح العرقوبي أن مشاركة الهيئة كراعٍ استراتيجي للمعرض تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على افتتاح عدد من المصانع في مجال الأقمشة والمستلزمات الرجالية، مبيناً أن "مدن" توفر عدداً من المنتجات المبتكرة؛ مثل المصانع الجاهزة، وبمساحات متعددة تسمح لرواد الأعمال بالانطلاق في مشاريعهم.وأفاد بأن "مدن" تشرف حالياً على (36) مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من (5) آلاف مصنع مُنتِج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، إضافة إلى تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة؛ لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.من جانبه بيّن مدير المعرض مقرن النشمي أن المعرض يأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم التأسيس؛ من أجل تعزيز هوية اللباس الوطني السعودي بمختلف مناطق المملكة وجودة صناعته، ويشهد مشاركة أكثر من (80) علامة تجارية سعودية، كما سيحتوي على عدد من ورش العمل التي تناقش حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية والمنتجات والمبادرات الحكومية المقدمة لقطاع المنسوجات، ودراسة الجدوى للمشاريع الناجحة في قطاع الأزياء.// انتهى //22:47ت م0153

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