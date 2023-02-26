السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أشخاص نتيجة سقوط هليكوبتر تابعة لبعثة حفظ السلام الأفريقية



مقديشو 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثمانية آخرون نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال في منطقة شبيلا السفلى.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال أن الهليكوبتر كانت تقل 11 راكباً بينهم جنود من الجيش الصومالي, مبينة أنه تم إجلاء ثمانية مصابين إلى مقديشو؛لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

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22:15ت م

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